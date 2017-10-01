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В Казахстане

Жезказганский телеканал "Дидар" продан с молотка за 37 миллионов тенге

Жезказганский телеканал "Дидар" продан с молотка за 37 миллионов тенге

Янв 9, 2017

Индивидуальный предприниматель стал собственником жезказганского телеканала "Дидар"....

В мире

Генеральным секретарем ООН стал Антониу Гутерриш

Генеральным секретарем ООН стал Антониу Гутерриш

Янв 5, 2017

Девятый Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш вступил в&nb...

Тренинги, конкурсы, стажировки

Конкурс репортажной фотографии

Конкурс репортажной фотографии

Янв 9, 2017

До 15 января принимают работы на конкурс репортажной фотографии REPORTAGE PHOTOGRAPHY VIPA...

Мастер-класс

3 «Смертельных» ошибки при рекламе в Facebook

3 «Смертельных» ошибки при рекламе в Facebook

Янв 5, 2017

Согласно ресурсу Brandwatch в 2016 году в рекламу в Facebook инвестировали более $13 ...

В Центральной Азии

В Узбекистане принят закон "О противодействии коррупции"

В Узбекистане принят закон "О противодействии коррупции"

Янв 6, 2017

В Узбекистане вступил в силу закон "О противодействии коррупции", подписанный Президентом ...

Интервью

Евгений Жовтис: «Я – оптимист, но мы попали в эпоху перемен»

Евгений Жовтис: «Я – оптимист, но мы попали в эпоху перемен»

Янв 4, 2017

Наша страна отметила 25-летие независимости....

Публикации о СМИ

Законы РФ для гражданского общества – 2017

Законы РФ для гражданского общества – 2017

Янв 6, 2017

В 2017 году в России вступит в силу ряд законов, касающихся регулирования д...

Законодательство

Еврокомиссия заставит Youtube платить больше денег правообладателям

Еврокомиссия заставит Youtube платить больше денег правообладателям

Сен 16, 2016

По новому закону о копирайте агрегаторы будут больше отчислять авторам и журналистам.Еврок...

Корпоративный блог

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