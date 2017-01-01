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В Казахстане

Реформа оказания государственных услуг в Казахстане

Реформа оказания государственных услуг в Казахстане

Дек 29, 2016

В январе 2016 года была создана Государственная корпорация «Правительство для гр...

В мире

2016 год в фотографиях. События уходящего года в 30 картинках

2016 год в фотографиях. События уходящего года в 30 картинках

Дек 29, 2016

От 2016 года, как и от каждого предыдущего, мы с надеждой ждали перемен....

Тренинги, конкурсы, стажировки

Конкурс заявок по освещению прав мигрантов в Казахстане

Конкурс заявок по освещению прав мигрантов в Казахстане

Дек 28, 2016

Субрегиональный Координационный Офис Международной организации по миграции (МОМ) по&n...

Мастер-класс

Где учиться журналисту: 9 бесплатных онлайн-ресурсов на русском языке

Где учиться журналисту: 9 бесплатных онлайн-ресурсов на русском языке

Дек 28, 2016

Предлагаем подборку сайтов, каналов, пособий для медиаспециалистов, которые заинтересованы...

В Центральной Азии

В четырех областях Узбекистана вновь начали показывать российские телека...

В четырех областях Узбекистана вновь начали показывать российские телека...

Дек 21, 2016

Уже в течение целой недели жители Ташкентской, Андижанской, Ферганской и Наманга...

Интервью

Бекжан Идрисов: «Пусть я стану мойщиком посуды, зато буду свободным чело...

Бекжан Идрисов: «Пусть я стану мойщиком посуды, зато буду свободным чело...

Дек 29, 2016

Скандальный пост в Фейсбуке бывшего главного редактора казахстанского интернет-портала Rad...

Публикации о СМИ

Заплати журналисту: Истории трёх онлайн-изданий, отказавшихся от рекламы

Заплати журналисту: Истории трёх онлайн-изданий, отказавшихся от рекламы

Дек 23, 2016

В 2015 году 198 миллионов человек пользовались adblock программами, которые позволяют забл...

Законодательство

Еврокомиссия заставит Youtube платить больше денег правообладателям

Еврокомиссия заставит Youtube платить больше денег правообладателям

Сен 16, 2016

По новому закону о копирайте агрегаторы будут больше отчислять авторам и журналистам.Еврок...

Корпоративный блог

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