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В Казахстане

Vласть объясняет: что такое всенародное обсуждение?

Vласть объясняет: что такое всенародное обсуждение?

Фев 1, 2017

Интернет-журнал Vласть объясняет: что такое всенародное обсуждение?1....

В мире

В Кремле решили защитить Рунет от "иностранных интервенций" и "кибервозд...

В Кремле решили защитить Рунет от "иностранных интервенций" и "кибервозд...

Фев 1, 2017

Администрация президента (АП) совместно с Советом безопасности РФ "прорабатывает перечень ...

Тренинги, конкурсы, стажировки

Тренинг для журналистов и блогеров «Актуальные проблемы правовой, физиче...

Тренинг для журналистов и блогеров «Актуальные проблемы правовой, физиче...

Фев 1, 2017

Международная правозащитная организация «Артикль 19» и Международный фонд защиты...

Мастер-класс

Ресурсы и советы по цифровой безопасности для журналистов

Ресурсы и советы по цифровой безопасности для журналистов

Янв 31, 2017

В современном цифровом мире следить за журналистами стало просто, как никогда ра...

В Центральной Азии

Стартовала Первая Школа YouthMobile для девушек в Таджикистане

Стартовала Первая Школа YouthMobile для девушек в Таджикистане

Янв 30, 2017

25 января в г. Душанбе стартовала школа YouthMobile по разработке моби...

Интервью

Директор Фонда Сороса: мы продвигаем казахские ценности

Директор Фонда Сороса: мы продвигаем казахские ценности

Янв 30, 2017

Про работу с правительством, иностранных агентов, про ценности, которые приходится отстаив...

Публикации о СМИ

Телеобзор Vласти: Манипуляторы и правдорубцы

Телеобзор Vласти: Манипуляторы и правдорубцы

Фев 1, 2017

На минувшей неделе под шумок надвигающихся сирийских переговоров в Астане свое н...

Законодательство

МИК РК отказалось от нормы по добровольной регистрации блогеров и деанон...

МИК РК отказалось от нормы по добровольной регистрации блогеров и деанон...

Янв 20, 2017

Министерство информации и коммуникации Казахстана исключило нормы о регистрации ...

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