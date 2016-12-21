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В Казахстане
Бездействующие НПО будут закрыты в Казахстане
В Казахстане начинается крупная работа по закрытию бездействующих неправительственных орга...
В мире
Youtube тестирует собственный мессенджер
Видеосервис экспериментирует со встроенным мессенджером в приложениях для iOS и Android.Те...
Тренинги, конкурсы, стажировки
НПО “Журналисты-расследователи” приглашает на практику
НПО «Журналисты-расследователи» ищет молодых талантливых журналистов из стран Средней Азии...
Мастер-класс
Как работать с журналистами: 5 советов менеджерам культуры
Белорусская журналистка и арт-обозреватель Алла Шарко рассказала о том, как вест...
В Центральной Азии
В Узбекистане принят закон "О противодействии коррупции"
В Узбекистане вступил в силу закон "О противодействии коррупции", подписанный Президентом ...
Интервью
Мурат Абенов: «А не подать ли мне в суд?»
Экс-депутат парламента Мурат Абенов считает необходимым ужесточить уголовное наказан...
Публикации о СМИ
HackPack: Зачем Джастин Варилек сдает журналистов в аренду
В 2015 году американец Джастин Варилек запустил в России глобальную социаль...
Законодательство
МИК РК отказалось от нормы по добровольной регистрации блогеров и деанон...
Министерство информации и коммуникации Казахстана исключило нормы о регистрации ...