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В Казахстане
Начались слушания по иску директора телеканала "Қазақстан-Павлодар"
Директор телеканала «Қазақстан-Павлодар» Владимир Айтказин изменил исковые требования к&nb...
В мире
В Кремле решили защитить Рунет от "иностранных интервенций" и "кибервозд...
Администрация президента (АП) совместно с Советом безопасности РФ "прорабатывает перечень ...
Тренинги, конкурсы, стажировки
Семинар по правовой безопасности доступа к информации в Семее
7-8 февраля Правовой медиа-центр при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Алматы и Международной програ...
Мастер-класс
Ресурсы и советы по цифровой безопасности для журналистов
В современном цифровом мире следить за журналистами стало просто, как никогда ра...
В Центральной Азии
Стартовала Первая Школа YouthMobile для девушек в Таджикистане
25 января в г. Душанбе стартовала школа YouthMobile по разработке моби...
Интервью
Илья Красильщик, издатель Meduza: «В Казахстане мы тренируемся обходить ...
Никита Шаталов специально для The Steppe связался с Ильей Красильщиком, издателем «Ме...
Публикации о СМИ
10 молодых журналистов, за которыми нужно следить в 2017 году
Среди них авторы материалов о бизнесе на женском оргазме, криминале, коррупции в...
Законодательство
МИК РК отказалось от нормы по добровольной регистрации блогеров и деанон...
Министерство информации и коммуникации Казахстана исключило нормы о регистрации ...