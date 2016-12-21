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В Казахстане
Договор продажи жезказганского телеканала "Дидар" признают недействитель...
Вице-премьер страны Имангали Тасмагамбетов поручил акиму Карагандинской области признать д...
В мире
Жители Варшавы выступили за свободу прессы
Тысячи жителей Польши вышли на акцию протеста в Варшаве из-за законопроекта, который долже...
Тренинги, конкурсы, стажировки
Work-shop для журналистов «Взаимодействие Казахстана и ОЭСР: текущее сос...
18 ноября 2016 года в городе Алматы состоится work-shop для журналистов «Вз...
Мастер-класс
12 советов по защите редакций от кибератак
Новые цифровые редакции, практически полностью полагающиеся на работу в Интернет...
В Центральной Азии
Из-за Казахстана цены на интернет в Кыргызстане могут вырасти в два раза
Интернет-провайдеры Кыргызстана уверены, что транзитные операторы Казахстана вступили в це...
Интервью
Леонид Левин: «Печатные СМИ имеют перспективы в обозримом будущем»
В ходе первого пленарного заседания Госдумы седьмого созыва, состоявшегося 5 октября с....
Публикации о СМИ
«Журналистов убивали и раньше, но так тяжело не было никогда»
После попытки государственного переворота 15 июля журналистика в Турции из опасной професс...
Законодательство
Комментарии медиа-организаций к проекту Закона КР «О средствах массовой ...
13 мая 2016 года на общественное обсуждение был вынесен законопроект «О внесений изменений...