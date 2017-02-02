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В Казахстане
Vласть объясняет: что такое всенародное обсуждение?
Интернет-журнал Vласть объясняет: что такое всенародное обсуждение?1....
В мире
В Кремле решили защитить Рунет от "иностранных интервенций" и "кибервозд...
Администрация президента (АП) совместно с Советом безопасности РФ "прорабатывает перечень ...
Тренинги, конкурсы, стажировки
Тренинг для журналистов и блогеров «Актуальные проблемы правовой, физиче...
Международная правозащитная организация «Артикль 19» и Международный фонд защиты...
Мастер-класс
Ресурсы и советы по цифровой безопасности для журналистов
В современном цифровом мире следить за журналистами стало просто, как никогда ра...
В Центральной Азии
Стартовала Первая Школа YouthMobile для девушек в Таджикистане
25 января в г. Душанбе стартовала школа YouthMobile по разработке моби...
Интервью
Директор Фонда Сороса: мы продвигаем казахские ценности
Про работу с правительством, иностранных агентов, про ценности, которые приходится отстаив...
Публикации о СМИ
Телеобзор Vласти: Манипуляторы и правдорубцы
На минувшей неделе под шумок надвигающихся сирийских переговоров в Астане свое н...
Законодательство
МИК РК отказалось от нормы по добровольной регистрации блогеров и деанон...
Министерство информации и коммуникации Казахстана исключило нормы о регистрации ...