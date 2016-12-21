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В Казахстане

В свет вышел перевод публикации «Молодежь Центральной Азии. Казахстан»

В свет вышел перевод публикации «Молодежь Центральной Азии. Казахстан»

Янв 18, 2017

«Молодежь Центральной Азии....

В мире

В 2016 году в мире погибли 144 журналиста

В 2016 году в мире погибли 144 журналиста

Дек 15, 2016

С начала 2016 года в 31 стране погибли 144 журналиста - столь большого числа жертв среди с...

Тренинги, конкурсы, стажировки

Тренинг от ОБСЕ для студентов-журналистов из Кыргызстана!

Тренинг от ОБСЕ для студентов-журналистов из Кыргызстана!

Ноя 11, 2016

Центр ОБСЕ в Бишкеке объявляет открытый конкурс на участие в трехдневном тр...

Мастер-класс

Как проверить информацию из онлайн-источников

Как проверить информацию из онлайн-источников

Июл 20, 2016

Умение проверять информациию, размещаемую в интернете, должно быть одним из осно...

В Центральной Азии

Журналистов в Таджикистане оштрафуют за нарушение норм языка

Журналистов в Таджикистане оштрафуют за нарушение норм языка

Авг 2, 2016

Власти Таджикистана создали экспертную группу, которая будет отслеживать соблюдение норм г...

Интервью

«Ничего, кроме шока». Журналисты и правозащитники о приговоре Матаевым

«Ничего, кроме шока». Журналисты и правозащитники о приговоре Матаевым

Окт 4, 2016

Vласть попросила журналистов и правозащитников прокомментировать приговор суда по&nbs...

Публикации о СМИ

Журналисты не выживут при террористической атаке

Журналисты не выживут при террористической атаке

Окт 12, 2016

Тренировки со спецназом минобороны показали, что журналисты не проживут и 5 минут в боевых...

Законодательство

Из законопроекта о новостных агрегаторах уберут пункт о премодерации

Из законопроекта о новостных агрегаторах уберут пункт о премодерации

Апр 14, 2016

Из законопроекта о новостных агрегаторах, который может быть принят Госдумой уже в мае, вы...

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