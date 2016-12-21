Новости медиасообщества
Новости Internews
latest
В Казахстане
В свет вышел перевод публикации «Молодежь Центральной Азии. Казахстан»
«Молодежь Центральной Азии....
В мире
В 2016 году в мире погибли 144 журналиста
С начала 2016 года в 31 стране погибли 144 журналиста - столь большого числа жертв среди с...
Тренинги, конкурсы, стажировки
Тренинг от ОБСЕ для студентов-журналистов из Кыргызстана!
Центр ОБСЕ в Бишкеке объявляет открытый конкурс на участие в трехдневном тр...
Мастер-класс
Как проверить информацию из онлайн-источников
Умение проверять информациию, размещаемую в интернете, должно быть одним из осно...
В Центральной Азии
Журналистов в Таджикистане оштрафуют за нарушение норм языка
Власти Таджикистана создали экспертную группу, которая будет отслеживать соблюдение норм г...
Интервью
«Ничего, кроме шока». Журналисты и правозащитники о приговоре Матаевым
Vласть попросила журналистов и правозащитников прокомментировать приговор суда по&nbs...
Публикации о СМИ
Журналисты не выживут при террористической атаке
Тренировки со спецназом минобороны показали, что журналисты не проживут и 5 минут в боевых...
Законодательство
Из законопроекта о новостных агрегаторах уберут пункт о премодерации
Из законопроекта о новостных агрегаторах, который может быть принят Госдумой уже в мае, вы...