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В Казахстане
Жезказганский телеканал "Дидар" продан с молотка за 37 миллионов тенге
Индивидуальный предприниматель стал собственником жезказганского телеканала "Дидар"....
В мире
Генеральным секретарем ООН стал Антониу Гутерриш
Девятый Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш вступил в&nb...
Тренинги, конкурсы, стажировки
Конкурс репортажной фотографии
До 15 января принимают работы на конкурс репортажной фотографии REPORTAGE PHOTOGRAPHY VIPA...
Мастер-класс
3 «Смертельных» ошибки при рекламе в Facebook
Согласно ресурсу Brandwatch в 2016 году в рекламу в Facebook инвестировали более $13 ...
В Центральной Азии
В Узбекистане принят закон "О противодействии коррупции"
В Узбекистане вступил в силу закон "О противодействии коррупции", подписанный Президентом ...
Интервью
Евгений Жовтис: «Я – оптимист, но мы попали в эпоху перемен»
Наша страна отметила 25-летие независимости....
Публикации о СМИ
Законы РФ для гражданского общества – 2017
В 2017 году в России вступит в силу ряд законов, касающихся регулирования д...
Законодательство
Еврокомиссия заставит Youtube платить больше денег правообладателям
По новому закону о копирайте агрегаторы будут больше отчислять авторам и журналистам.Еврок...