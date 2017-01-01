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В Казахстане
Реформа оказания государственных услуг в Казахстане
В январе 2016 года была создана Государственная корпорация «Правительство для гр...
В мире
2016 год в фотографиях. События уходящего года в 30 картинках
От 2016 года, как и от каждого предыдущего, мы с надеждой ждали перемен....
Тренинги, конкурсы, стажировки
Конкурс заявок по освещению прав мигрантов в Казахстане
Субрегиональный Координационный Офис Международной организации по миграции (МОМ) по&n...
Мастер-класс
Где учиться журналисту: 9 бесплатных онлайн-ресурсов на русском языке
Предлагаем подборку сайтов, каналов, пособий для медиаспециалистов, которые заинтересованы...
В Центральной Азии
В четырех областях Узбекистана вновь начали показывать российские телека...
Уже в течение целой недели жители Ташкентской, Андижанской, Ферганской и Наманга...
Интервью
Бекжан Идрисов: «Пусть я стану мойщиком посуды, зато буду свободным чело...
Скандальный пост в Фейсбуке бывшего главного редактора казахстанского интернет-портала Rad...
Публикации о СМИ
Заплати журналисту: Истории трёх онлайн-изданий, отказавшихся от рекламы
В 2015 году 198 миллионов человек пользовались adblock программами, которые позволяют забл...
Законодательство
Еврокомиссия заставит Youtube платить больше денег правообладателям
По новому закону о копирайте агрегаторы будут больше отчислять авторам и журналистам.Еврок...