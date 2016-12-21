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В Казахстане

Бездействующие НПО будут закрыты в Казахстане

Бездействующие НПО будут закрыты в Казахстане

Янв 25, 2017

В Казахстане начинается крупная работа по закрытию бездействующих неправительственных орга...

В мире

Youtube тестирует собственный мессенджер

Youtube тестирует собственный мессенджер

Янв 24, 2017

Видеосервис экспериментирует со встроенным мессенджером в приложениях для iOS и Android.Те...

Тренинги, конкурсы, стажировки

НПО “Журналисты-расследователи” приглашает на практику

НПО “Журналисты-расследователи” приглашает на практику

Янв 25, 2017

НПО «Журналисты-расследователи» ищет молодых талантливых журналистов из стран Средней Азии...

Мастер-класс

Как работать с журналистами: 5 советов менеджерам культуры

Как работать с журналистами: 5 советов менеджерам культуры

Янв 23, 2017

Белорусская журналистка и арт-обозреватель Алла Шарко рассказала о том, как вест...

В Центральной Азии

В Узбекистане принят закон "О противодействии коррупции"

В Узбекистане принят закон "О противодействии коррупции"

Янв 6, 2017

В Узбекистане вступил в силу закон "О противодействии коррупции", подписанный Президентом ...

Интервью

Мурат Абенов: «А не подать ли мне в суд?»

Мурат Абенов: «А не подать ли мне в суд?»

Янв 24, 2017

Экс-депутат  парламента Мурат Абенов считает необходимым ужесточить уголовное наказан...

Публикации о СМИ

HackPack: Зачем Джастин Варилек сдает журналистов в аренду

HackPack: Зачем Джастин Варилек сдает журналистов в аренду

Янв 18, 2017

В 2015 году американец Джастин Варилек запустил в России глобальную социаль...

Законодательство

МИК РК отказалось от нормы по добровольной регистрации блогеров и деанон...

МИК РК отказалось от нормы по добровольной регистрации блогеров и деанон...

Янв 20, 2017

Министерство информации и коммуникации Казахстана исключило нормы о регистрации ...

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