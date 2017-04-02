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В Казахстане

Начались слушания по иску директора телеканала "Қазақстан-Павлодар"

Начались слушания по иску директора телеканала "Қазақстан-Павлодар"

Фев 2, 2017

Директор телеканала «Қазақстан-Павлодар» Владимир Айтказин изменил исковые требования к&nb...

В мире

В Кремле решили защитить Рунет от "иностранных интервенций" и "кибервозд...

В Кремле решили защитить Рунет от "иностранных интервенций" и "кибервозд...

Фев 1, 2017

Администрация президента (АП) совместно с Советом безопасности РФ "прорабатывает перечень ...

Тренинги, конкурсы, стажировки

Семинар по правовой безопасности доступа к информации в Семее

Семинар по правовой безопасности доступа к информации в Семее

Фев 4, 2017

7-8 февраля Правовой медиа-центр при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Алматы и Международной програ...

Мастер-класс

Ресурсы и советы по цифровой безопасности для журналистов

Ресурсы и советы по цифровой безопасности для журналистов

Янв 31, 2017

В современном цифровом мире следить за журналистами стало просто, как никогда ра...

В Центральной Азии

Стартовала Первая Школа YouthMobile для девушек в Таджикистане

Стартовала Первая Школа YouthMobile для девушек в Таджикистане

Янв 30, 2017

25 января в г. Душанбе стартовала школа YouthMobile по разработке моби...

Интервью

Илья Красильщик, издатель Meduza: «В Казахстане мы тренируемся обходить ...

Илья Красильщик, издатель Meduza: «В Казахстане мы тренируемся обходить ...

Фев 2, 2017

Никита Шаталов специально для The Steppe связался с Ильей Красильщиком, издателем «Ме...

Публикации о СМИ

10 молодых журналистов, за которыми нужно следить в 2017 году

10 молодых журналистов, за которыми нужно следить в 2017 году

Фев 2, 2017

Среди них авторы материалов о бизнесе на женском оргазме, криминале, коррупции в...

Законодательство

МИК РК отказалось от нормы по добровольной регистрации блогеров и деанон...

МИК РК отказалось от нормы по добровольной регистрации блогеров и деанон...

Янв 20, 2017

Министерство информации и коммуникации Казахстана исключило нормы о регистрации ...

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