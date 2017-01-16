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В Казахстане
Мониторинг доступности интернет-ресурсов акиматов, 4 квартал, 2016 г.
Мониторинг доступности интернет-ресурсов местных исполнительных органов включает анализ 14...
В мире
"Фейсбук" вводит в Германии систему борьбы с фейковыми новостями
В немецком «Фейсбуке» появится специальные механизмы для борьбы с фальшивыми новостями, со...
Тренинги, конкурсы, стажировки
Набор в iMedia Школу 2017
Школа мультимедийной журналистики «iMedia Project» объявляет набор кандидатов дл...
Мастер-класс
3 «Смертельных» ошибки при рекламе в Facebook
Согласно ресурсу Brandwatch в 2016 году в рекламу в Facebook инвестировали более $13 ...
В Центральной Азии
В Узбекистане принят закон "О противодействии коррупции"
В Узбекистане вступил в силу закон "О противодействии коррупции", подписанный Президентом ...
Интервью
Мария Каленчук: Речь выдает нас с головой
О том, как меняется наш язык, как быстро он осваивает заимствованные слова, каки...
Публикации о СМИ
Россия узаконила информационный фронт....
В условиях развязанной Западом гибридной, в том числе информационной, войны Россия консоли...
Законодательство
Мереке Габдуалиев о конституционном праве на свободное передвижение и св...
Конституционное право гражданина на свободное передвижение по территории страныи...