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В Казахстане

Договор продажи жезказганского телеканала "Дидар" признают недействитель...

Договор продажи жезказганского телеканала "Дидар" признают недействитель...

Янв 11, 2017

Вице-премьер страны Имангали Тасмагамбетов поручил акиму Карагандинской области признать д...

В мире

Жители Варшавы выступили за свободу прессы

Жители Варшавы выступили за свободу прессы

Дек 21, 2016

Тысячи жителей Польши вышли на акцию протеста в Варшаве из-за законопроекта, который долже...

Тренинги, конкурсы, стажировки

Work-shop для журналистов «Взаимодействие Казахстана и ОЭСР: текущее сос...

Work-shop для журналистов «Взаимодействие Казахстана и ОЭСР: текущее сос...

Ноя 15, 2016

18 ноября 2016 года в городе Алматы состоится work-shop для журналистов «Вз...

Мастер-класс

12 советов по защите редакций от кибератак

12 советов по защите редакций от кибератак

Авг 17, 2016

Новые цифровые редакции, практически полностью полагающиеся на работу в Интернет...

В Центральной Азии

Из-за Казахстана цены на интернет в Кыргызстане могут вырасти в два раза

Из-за Казахстана цены на интернет в Кыргызстане могут вырасти в два раза

Авг 12, 2016

Интернет-провайдеры Кыргызстана уверены, что транзитные операторы Казахстана вступили в це...

Интервью

Леонид Левин: «Печатные СМИ имеют перспективы в обозримом будущем»

Леонид Левин: «Печатные СМИ имеют перспективы в обозримом будущем»

Окт 12, 2016

В ходе первого пленарного заседания Госдумы седьмого созыва, состоявшегося 5 октября с....

Публикации о СМИ

«Журналистов убивали и раньше, но так тяжело не было никогда»

«Журналистов убивали и раньше, но так тяжело не было никогда»

Окт 31, 2016

После попытки государственного переворота 15 июля журналистика в Турции из опасной професс...

Законодательство

Комментарии медиа-организаций к проекту Закона КР «О средствах массовой ...

Комментарии медиа-организаций к проекту Закона КР «О средствах массовой ...

мая 19, 2016

13 мая 2016 года на общественное обсуждение был вынесен законопроект «О внесений изменений...

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