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В Казахстане

Мониторинг доступности интернет-ресурсов акиматов, 4 квартал, 2016 г.

Мониторинг доступности интернет-ресурсов акиматов, 4 квартал, 2016 г.

Янв 16, 2017

Мониторинг доступности интернет-ресурсов местных исполнительных органов включает анализ 14...

В мире

"Фейсбук" вводит в Германии систему борьбы с фейковыми новостями

"Фейсбук" вводит в Германии систему борьбы с фейковыми новостями

Янв 16, 2017

В немецком «Фейсбуке» появится специальные механизмы для борьбы с фальшивыми новостями, со...

Тренинги, конкурсы, стажировки

Набор в iMedia Школу 2017

Набор в iMedia Школу 2017

Янв 13, 2017

Школа мультимедийной журналистики «iMedia Project» объявляет набор кандидатов дл...

Мастер-класс

3 «Смертельных» ошибки при рекламе в Facebook

3 «Смертельных» ошибки при рекламе в Facebook

Янв 5, 2017

Согласно ресурсу Brandwatch в 2016 году в рекламу в Facebook инвестировали более $13 ...

В Центральной Азии

В Узбекистане принят закон "О противодействии коррупции"

В Узбекистане принят закон "О противодействии коррупции"

Янв 6, 2017

В Узбекистане вступил в силу закон "О противодействии коррупции", подписанный Президентом ...

Интервью

Мария Каленчук: Речь выдает нас с головой

Мария Каленчук: Речь выдает нас с головой

Янв 12, 2017

О том, как меняется наш язык, как быстро он осваивает заимствованные слова, каки...

Публикации о СМИ

Россия узаконила информационный фронт....

Россия узаконила информационный фронт....

Янв 15, 2017

В условиях развязанной Западом гибридной, в том числе информационной, войны Россия консоли...

Законодательство

Мереке Габдуалиев о конституционном праве на свободное передвижение и св...

Мереке Габдуалиев о конституционном праве на свободное передвижение и св...

Янв 12, 2017

Конституционное право гражданина на свободное передвижение по территории страныи...

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